В Московской области пройдёт более 150 ярмарок
- © РИА Новости / Денис Абрамов
Как передаёт телеканал «360», ярмарки пройдут во всех округах региона.
«В этом году мы планируем провести более 150 сельскохозяйственных ярмарок во всех муниципальных образованиях региона. С учётом сезонности созревания овощей и фруктов и стабильной работы организаторов ярмарок ожидаемое количество сельскохозяйственных ярмарок может увеличиться до 200», — уточнил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и природопользования Сергей Воскресенский.
Больше всего мероприятий проведут в Одинцове, Красногорске, Люберцах, Истре, Лотошине, Щёлкове и Химках.
В декабре сообщалось, что в Артёме открылся фестиваль «Зимние истории».