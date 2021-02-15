В Московской области пройдёт более 150 ярмарок

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В 2021 году в Московской области планируют организовать более 150 сельскохозяйственных ярмарок, рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
В Московской области пройдёт более 150 ярмарок
  • © РИА Новости / Денис Абрамов

Как передаёт телеканал «360», ярмарки пройдут во всех округах региона.

«В этом году мы планируем провести более 150 сельскохозяйственных ярмарок во всех муниципальных образованиях региона. С учётом сезонности созревания овощей и фруктов и стабильной работы организаторов ярмарок ожидаемое количество сельскохозяйственных ярмарок может увеличиться до 200», — уточнил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и природопользования Сергей Воскресенский.

Больше всего мероприятий проведут в Одинцове, Красногорске, Люберцах, Истре, Лотошине, Щёлкове и Химках.

В декабре сообщалось, что в Артёме открылся фестиваль «Зимние истории».

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