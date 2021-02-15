В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Удмуртии выявили 96 случаев COVID-19. Выписаны 97 человек.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Вакцинировались от коронавируса более 14 292 жителей.

Всего заболел 27 101 человек, вылечились 23 710. В лабораториях провели 855 046 тестов на COVID-19.

Также стало известно, что в Ставропольском крае за последние 24 часа зарегистрировали 175 случаев COVID-19, передаёт newstracker.ru. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров.

Выздоровели 75 человек. Общее число заболевших достигло 45 719 человек, выписаны 41 140.

Ранее вирусолог Николай Малышев рассказал, в каких случаях нужно сделать вакцинацию от COVID-19 заново.