В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на региональный оперштаб.
Вакцинировались от коронавируса более 14 292 жителей.
Всего заболел 27 101 человек, вылечились 23 710. В лабораториях провели 855 046 тестов на COVID-19.
Также стало известно, что в Ставропольском крае за последние 24 часа зарегистрировали 175 случаев COVID-19, передаёт newstracker.ru. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров.
Выздоровели 75 человек. Общее число заболевших достигло 45 719 человек, выписаны 41 140.
Ранее вирусолог Николай Малышев рассказал, в каких случаях нужно сделать вакцинацию от COVID-19 заново.