Суд отложил заседание по делу о клевете Навального на ветерана

Мировой суд столичного района Южное Медведково отложил на 16 февраля заседание по делу о клевете Алексея Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, передаёт РИА Новости.

«Отложить заседание на 16 февраля в 10:00», — сказала судья.

Ранее сообщалось, что Навальный отказался признать вину.

В июне СК возбудил уголовное дело в отношении Навального по подозрению в клевете в адрес Артёменко.

Телеканал RT по случаю проведения голосования по поправкам к Конституции России подготовил ролик, в котором снялись в том числе российские артисты и общественные деятели, зачитавшие преамбулу основного закона страны. Также в ролике снялся участник Великой Отечественной войны Игнат Артёменко.

Позднее Навальный опубликовал в своём Telegram-канале ролик с оскорбительными комментариями в адрес его участников.