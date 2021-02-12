Суд отложил заседание по делу о клевете Навального на ветерана
- © РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
«Отложить заседание на 16 февраля в 10:00», — сказала судья.
Ранее сообщалось, что Навальный отказался признать вину.
В июне СК возбудил уголовное дело в отношении Навального по подозрению в клевете в адрес Артёменко.
Телеканал RT по случаю проведения голосования по поправкам к Конституции России подготовил ролик, в котором снялись в том числе российские артисты и общественные деятели, зачитавшие преамбулу основного закона страны. Также в ролике снялся участник Великой Отечественной войны Игнат Артёменко.
Позднее Навальный опубликовал в своём Telegram-канале ролик с оскорбительными комментариями в адрес его участников.