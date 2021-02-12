Суд отложил заседание по делу о клевете Навального на ветерана

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Мировой суд столичного района Южное Медведково отложил на 16 февраля заседание по делу о клевете Алексея Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, передаёт РИА Новости.
Суд отложил заседание по делу о клевете Навального на ветерана
  • © РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы

«Отложить заседание на 16 февраля в 10:00», — сказала судья.

Ранее сообщалось, что Навальный отказался признать вину.

В июне СК возбудил уголовное дело в отношении Навального по подозрению в клевете в адрес Артёменко.

Телеканал RT по случаю проведения голосования по поправкам к Конституции России подготовил ролик, в котором снялись в том числе российские артисты и общественные деятели, зачитавшие преамбулу основного закона страны. Также в ролике снялся участник Великой Отечественной войны Игнат Артёменко.

Позднее Навальный опубликовал в своём Telegram-канале ролик с оскорбительными комментариями в адрес его участников.

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