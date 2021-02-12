Кардиолог рассказала о симптомах и профилактике «тихого» инфаркта

Врач-кардиолог Консультативно-диагностического отделения ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Галина Лазаренко рассказала, что такое «тихий» инфаркт, как его распознать и предупредить.

«Тихие» инфаркты — это сердечные приступы, которые либо протекают бессимптомно, либо имеют признаки, которые на первый взгляд не связаны с заболеваниями сердца», — пояснила кардиолог в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Она отметила такие нетипичные симптомы сердечного приступа, как одышка, ощущение тяжести, жжения, приступы слабости, усталости, неритмичное сердцебиение.

Галина Лазаренко выделила пять мероприятий, которые позволят снизить риск «тихого» инфаркта: снижение избыточной массы тела с помощью дозированных физических нагрузок и низкокалорийной диеты; включение в рацион овощей, цельных зёрен, рыбы; отказ от курения; контроль артериального давления и сахара крови. Главной мерой профилактики являются периодические обследования (раз в год минимум), которые позволяют своевременно заподозрить ишемическую болезнь сердца и не допустить развитие инфаркта миокарда.

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