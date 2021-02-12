В Севастополе прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Севастополе выявили 81 случай инфицирования COVID-19, заявили в пресс-службе городского правительства.

Об этом сообщает «Крым 24».

После выздоровления выписаны 109 пациентов.

Всего в городе заболел 10 821 житель, выздоровели 9688.

Также стало известно, что в Мурманской области зафиксировали 142 случая коронавируса. Общее число заболевших достигло 44 939, передаёт Nord-News со ссылкой на оперштаб региона.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что развёрнутые в связи с пандемией коронавируса базы останутся лишь в четырёх городах региона.