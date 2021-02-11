В Челябинской области заявили о сворачивании госпиталей для пациентов с COVID-19

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с главами муниципалитетов 11 февраля заявил, что развёрнутые в связи с пандемией коронавируса базы останутся лишь в четырёх городах региона.
В Челябинской области заявили о сворачивании госпиталей для пациентов с COVID-19
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщает URA.RU.

Госпитали для пациентов с коронавирусом останутся в Челябинске, Миассе, Кыштыме и Магнитогорске, сообщил губернатор. Во всех остальных муниципалитетах больницы вернутся к плановому режиму работы.

На пике второй волны пандемии в регионе было развёрнуто более 8,7 тыс. коек для заболевших COVID-19. К 11 февраля их число сократилось до 3,5 тыс.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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