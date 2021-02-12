В Сахалинской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на региональное правительство.
Всего в регионе выявили 20 687 случаев коронавируса, выздоровели 18 969 человек. На лечении находятся 1686.
Также стало известно, что в Башкирии за последние 24 часа выявили 160 заболевших.
В общей сложности зарегистрировано 26 214 случаев COVID-19, передаёт mkset.ru со ссылкой на региональный штаб.
Выздоровели 136 пациентов, всего — 20 014.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с главами муниципалитетов заявил, что развёрнутые в связи с пандемией коронавируса базы останутся лишь в четырёх городах региона.