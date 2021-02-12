В Оренбургской области отметили положительную динамику по COVID-19

Короткая ссылка
В Оренбургской области число выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число заболевших.
В Оренбургской области отметили положительную динамику по COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает RIA56.

По данным на 12 февраля, в Оренбургской области поставили 142 новых диагноза COVID-19.

При этом число выздоровевших превысило количество заболевших — 158 человек.

На сегодняшний день общее число заболевших в регионе составляет 35 867 человек. С начала пандемии выздоровел 32 191 пациент.

За сутки зарегистрировано пять летальных случаев. За всё время от инфекции скончались 534 человека.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить