В Оренбургской области отметили положительную динамику по COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает RIA56.
По данным на 12 февраля, в Оренбургской области поставили 142 новых диагноза COVID-19.
При этом число выздоровевших превысило количество заболевших — 158 человек.
На сегодняшний день общее число заболевших в регионе составляет 35 867 человек. С начала пандемии выздоровел 32 191 пациент.
За сутки зарегистрировано пять летальных случаев. За всё время от инфекции скончались 534 человека.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.