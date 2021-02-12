В Оренбургской области отметили положительную динамику по COVID-19

В Оренбургской области число выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число заболевших.

Об этом сообщает RIA56.

По данным на 12 февраля, в Оренбургской области поставили 142 новых диагноза COVID-19.

При этом число выздоровевших превысило количество заболевших — 158 человек.

На сегодняшний день общее число заболевших в регионе составляет 35 867 человек. С начала пандемии выздоровел 32 191 пациент.

За сутки зарегистрировано пять летальных случаев. За всё время от инфекции скончались 534 человека.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.