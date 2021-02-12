В Омской области сняли ряд ограничительных мер

В Омской области приняли решение снять ряд ограничительных мер. В частности, с 15 февраля театрам и кинотеатрам можно увеличить заполняемость залов с 50 до 75% при условии соблюдения эпидемиологических требований.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональное правительство.

Также школьным автобусам разрешили возить детей не только на учёбу, но и на мероприятия.

Кроме того, стало известно, что в Новосибирске закрывают три госпиталя для пациентов с COVID-19. Больницы, в которых они были расположены, возвращаются к профильной работе, передаёт kp.ru.

«Остаются 3310 коек для лечения коронавирусной инфекции. Коечный фонд у них свободный, в пределах 20%, поэтому они работают в штатном режиме», — заявила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова.

По её словам, на этапе восстановления находятся больница скорой медицинской помощи №2, инфекционный корпус городской клинической больницы №25 и Новосибирская клиническая районная больница №1 в Кольцове.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с главами муниципалитетов заявил, что развёрнутые в связи с пандемией коронавируса базы останутся лишь в четырёх городах региона.