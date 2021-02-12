В Карелии прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Карелии выявили 178 случаев COVID-19. Выздоровели 209 пациентов.

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на оперштаб.

Количество выявленных случаев коронавируса — 6219,4 на 100 тыс. населения.

Также стало известно, что в Пермском крае зарегистрировали 265 заболевших за последние 24 часа. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Общее число случаев COVID-19 в регионе достигло 43 104.

Ранее врач-аллерголог, онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал, почему маски по-прежнему необходимы.