В Карелии прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на оперштаб.
Количество выявленных случаев коронавируса — 6219,4 на 100 тыс. населения.
Также стало известно, что в Пермском крае зарегистрировали 265 заболевших за последние 24 часа. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.
Общее число случаев COVID-19 в регионе достигло 43 104.
Ранее врач-аллерголог, онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал, почему маски по-прежнему необходимы.