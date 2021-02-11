Врач рассказал, почему маски по-прежнему необходимы

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Врач-аллерголог, онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал, почему маски по-прежнему необходимы.
Врач рассказал, почему маски по-прежнему необходимы
  • РИА Новости

«Я не уверен, что целесообразно пока отменять масочный режим, так как у нас ещё ОРВИ ходит, по крайней мере в крупных городах точно нельзя. Очень важно сейчас ношение масок в общественных местах, где есть большие скопления людей», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, сейчас опасность представляет не только COVID-19, но и респираторные вирусные инфекции, в том числе грипп и ОРВИ.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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