Диетолог рассказала о последствиях лишнего веса

Диетолог Маргарита Королёва рассказала, чем опасен лишний вес и как он влияет на мозговую деятельность человека.

Лишний вес оказывает сильное влияние на структуру головного мозга, у человека страдает центр пищевого поведения, рассказала Королёва в беседе с Nation News и МГ «Патриот».

Жир содержит в себе агрессивные цитокины, поддерживающие воспалительные процессы во всём организме. Урон больше всего наносится зоне гиппокампа, которая отвечает за память человека, отмечает специалист.

Из-за дегенеративных изменений в структуре головного мозга человек перестаёт интересоваться проблемой лишнего веса после отметки в 100 кг. Он начинает довольствоваться тем перечнем продуктов, который изо дня в день бывает у него на столе.

Ранее врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в беседе с НСН дала рекомендации по здоровому питанию.