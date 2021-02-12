Диетолог рассказала о последствиях лишнего веса

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Диетолог Маргарита Королёва рассказала, чем опасен лишний вес и как он влияет на мозговую деятельность человека.
Диетолог рассказала о последствиях лишнего веса
  • © West Coast Surfer/moodboard
  • globallookpress.com

Лишний вес оказывает сильное влияние на структуру головного мозга, у человека страдает центр пищевого поведения, рассказала Королёва в беседе с Nation News и МГ «Патриот».

Жир содержит в себе агрессивные цитокины, поддерживающие воспалительные процессы во всём организме. Урон больше всего наносится зоне гиппокампа, которая отвечает за память человека, отмечает специалист.

Из-за дегенеративных изменений в структуре головного мозга человек перестаёт интересоваться проблемой лишнего веса после отметки в 100 кг. Он начинает довольствоваться тем перечнем продуктов, который изо дня в день бывает у него на столе.

Ранее врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в беседе с НСН дала рекомендации по здоровому питанию.

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