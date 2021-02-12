Путин присвоил академику РАН Ивану Дедову звание Героя Труда

Российский президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда академику РАН, специалисту в области фундаментальной и прикладной эндокринологии Ивану Дедову.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Дедову Ивану Ивановичу — президенту Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии», город Москва», — говорится в указе президента.

В декабре 2020 года Владимир Путин подписал распоряжение о награждении почётными грамотами медицинских работников, борющихся с коронавирусной инфекцией COVID-19, а также об объявлении им благодарности.