Путин присвоил академику РАН Ивану Дедову звание Героя Труда

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Российский президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда академику РАН, специалисту в области фундаментальной и прикладной эндокринологии Ивану Дедову.
Путин присвоил академику РАН Ивану Дедову звание Героя Труда
  • РИА Новости

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Дедову Ивану Ивановичу — президенту Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии», город Москва», — говорится в указе президента.

В декабре 2020 года Владимир Путин подписал распоряжение о награждении почётными грамотами медицинских работников, борющихся с коронавирусной инфекцией COVID-19, а также об объявлении им благодарности.

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