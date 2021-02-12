В Коломне пройдёт фермерский фестиваль «На Житной»

С 12 по 14 февраля в Коломне состоится фермерский фестиваль «На Житной». Более 20 хозяйств, предприниматели и производители продовольственной продукции Подмосковья представят там свою продукцию.

Об этом телеканалу «360» рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На фестивале представят свыше 150 различных видов сыров. Также можно будет приобрести молочные продукты, свежие хлебобулочные изделия, колбасы, копчёную рыбу, варенье, мёд.

В рамках фестиваля будут организованы праздничная программа и мероприятия для посетителей: фотосессии, выставки, мастер-классы, показательные выступления по фигурному катанию, спортивные эстафеты и игры для детей.

Как ранее сообщала «Вечерняя Москва», столичные парки провели мастер-классы, экскурсии и видеолекции в январе.