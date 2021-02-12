Эксперт дал советы автомобилистам в связи со снегопадом

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал в беседе с RT, какие меры предосторожности стоит соблюдать автомобилистам в связи со снегопадом.

«Первое — желательно не выезжать на дорогу и остаться дома, если есть такая возможность. К этим рекомендациям всегда стоит прислушаться. Второе — так как не просто снегопад, а ещё и мороз, как всегда, медленно разогреть двигатель в движении… Самое основное в потоке — это, конечно, соблюдать дистанцию», — сказал Хайцеэр.

Эксперт также подчеркнул, что надо не забыть проверить щётки, которые должны быть в исправном состоянии.

«(Проверить. — RT), залита ли незамерзающая жидкость, потому что снег постоянно идёт, засыпает стёкла даже в движении. Все электрические части автомобиля, которые отогревают стёкла, зеркала заднего вида, заднее стекло — всё это тоже надо всегда проверить, не выезжать в неисправном состоянии», — добавил он.

По его словам, если вы отправляетесь далеко в такую погоду, то в машине должны быть тёплые вещи, керогаз, запас еды и термос.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города быть максимально внимательными и осторожными из-за ожидающихся снегопадов.