МЧС предупредило о метели в Москве

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Метель ожидается в Москве в ночь на пятницу и до субботы, предупредили в пресс-службе столичного главка МЧС.
МЧС предупредило о метели в Москве
  • РИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 00:00 12 февраля и ночью 13 февраля в Москве ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15—20 м/с», — говорится в сообщении

Как отмечается, на дорогах снежные заносы, накаты.

Спасатели посоветовали при непогоде, находясь на улице, обходить рекламные щиты, парковать автомобиль вдали от шатких конструкций, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге.

Ранее синоптики предупредили, что столицу в выходные ждёт «снежный апокалипсис»: снег будет идти 36 часов.

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