Синоптики предупредили о «снежном апокалипсисе» в Москве

Короткая ссылка
«Снежный апокалипсис» ждёт Москву в выходные: снег будет идти 36 часов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптики предупредили о «снежном апокалипсисе» в Москве
  • РИА Новости

«С 00:00 пятницы до 12:00 субботы в связи с выходом балканского циклона «Волькер», который атакует Центральную Россию, и будут валить снегопады очень высокой интенсивности без перерыва в течение 36 часов. Это настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис, это не учебная тревога, а боевая», — цитирует синоптика РИА Новости.

По его словам, порывы ветра могут достигать 15—20 м/с, видимость будет понижаться до 500 м и менее.

Он отметил, что это «что-то очень близкое к чёрной метели», «коллапс наземного и авиатранспорта». Специалист посоветовал не пользоваться автомобилем.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить