Синоптики предупредили о «снежном апокалипсисе» в Москве

«Снежный апокалипсис» ждёт Москву в выходные: снег будет идти 36 часов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С 00:00 пятницы до 12:00 субботы в связи с выходом балканского циклона «Волькер», который атакует Центральную Россию, и будут валить снегопады очень высокой интенсивности без перерыва в течение 36 часов. Это настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис, это не учебная тревога, а боевая», — цитирует синоптика РИА Новости.

По его словам, порывы ветра могут достигать 15—20 м/с, видимость будет понижаться до 500 м и менее.

Он отметил, что это «что-то очень близкое к чёрной метели», «коллапс наземного и авиатранспорта». Специалист посоветовал не пользоваться автомобилем.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.