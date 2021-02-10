Синоптики рассказали о погоде в выходные в Москве

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Ангелина Шурпина
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.
Синоптики рассказали о погоде в выходные в Москве
  • РИА Новости

«Начиная с 5 февраля пришёл холод в Московский регион, температура была ниже нормы. Вчерашний день, 9 февраля, на 6,5 °C холоднее нормы... Сегодня и завтра облачно с прояснениями, дальше уже ожидаются небольшие осадки. Сегодня днём температура -12…-10 °C, по области до -15 °C», — пояснил Цыганков.

Синоптик рассказал, что в ночь на 11 февраля ожидается -18…-16 °C, по области до -21 °C.

«На день, на завтра -12...-10 °C, и в пятницу, 12 февраля, подойдёт очередной фронт: будет облачная погода в пятницу, субботу, воскресенье. 12—13 февраля — сильный снег, в воскресенье снег уже будет ослабевать. Ночные температуры: -15…-12 °C, по области местами до -18 °C, дневные температуры составят -12…-10 °C», — добавил он.

По словам Цыганкова, следующая неделя уже будет малооблачной, ожидается солнечная морозная погода в пределах нормы.

Ранее сообщалось, что в Москве в ночь на 12 февраля начнётся снегопад, который продлится до 14 февраля.

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