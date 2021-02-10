Синоптики предупредили о снегопаде в течение нескольких дней в Москве

В Москве в ночь на 12 февраля начнётся снегопад, который продлится до 14 февраля, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Снегопады нас ждут очень сильные, они не ограничатся одним днём: скорее всего, нас будет засыпать до воскресенья. По оценкам, суммарно за эти дни выпадет до 80% месячного объёма осадков. Безусловно, это рекордный снегопад», — цитирует РИА Новости Волосюк.

Она отметила, что рекорд по осадкам для 12 февраля был зафиксирован в 1973 году и составляет чуть более 7 мм, тогда как в этом году 12 февраля выпадет не менее 15 мм осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителям умеренных широт европейской части России не следует ожидать быстрого наступления весны.