Собянин призвал москвичей быть осторожными из-за снегопадов
- РИА Новости
«По прогнозу, Москву ожидают сильные снегопады. На реагирование будут выведены все службы комплекса городского хозяйства», — заявил он в Twitter.
Собянин поручил городским службам уделить особое внимание уборке подходов к станциям, остановкам, торговым и соцобъектам.
«И прошу москвичей: будьте максимально внимательны и осторожны», — призвал мэр.
Ранее в МЧС сообщили, что метель ожидается в Москве в ночь на пятницу и до субботы.