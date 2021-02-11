Собянин призвал москвичей быть осторожными из-за снегопадов

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Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города быть максимально внимательными и осторожными из-за ожидающихся снегопадов.
Собянин призвал москвичей быть осторожными из-за снегопадов
  • РИА Новости

«По прогнозу, Москву ожидают сильные снегопады. На реагирование будут выведены все службы комплекса городского хозяйства», — заявил он в Twitter.

Собянин поручил городским службам уделить особое внимание уборке подходов к станциям, остановкам, торговым и соцобъектам.

«И прошу москвичей: будьте максимально внимательны и осторожны», — призвал мэр.

Ранее в МЧС сообщили, что метель ожидается в Москве в ночь на пятницу и до субботы.

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