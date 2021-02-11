В Сахалинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Сахалинской области выявили 68 случаев COVID-19. Выписаны 158 человек.
В Сахалинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает astv.ru.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 20 616 заболевших. Выздоровели 18 806 человек. Лечение получают 1778.

К настоящему времени вакцинацию прошли 20 714 жителей области.

Ранее директор Уральского института кардиологии, главный кардиолог УрФО и Свердловской области, почётный кардиолог России доктор медицинских наук, профессор Ян Габинский в беседе с URA.RU оценил возможные последствия пандемии коронавируса.

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