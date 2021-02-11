Врач дал рекомендации по использованию защитных масок

Доктор биологических наук Алексей Аграновский дал рекомендации по использованию защитных масок.

«Если маска двухцветная (c синей и белой сторонами), то цветной стороной нужно носить наружу. Мне попадался на глаза ещё и другой вариант исполнения. Такие маски окрашены в синий и зелёный тона. Их нужно носить наружу более глянцевой стороной», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, одноразовое средство защиты можно носить около двух часов. Если маска помялась или намокла, то нужно взять другую.

Как отметил Аграновский, многоразовые маски тоже можно использовать. После ношения их следует стирать или гладить утюгом.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН оценил ситуацию с масочным режимом.