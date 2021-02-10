Иммунолог оценил ситуацию с масочным режимом

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов оценил ситуацию с масочным режимом.

«Мы знаем, что эпидемия останавливается при 70% людей в регионе, имеющих иммунитет. Эти люди уже не способны заболеть и заразить кого-либо. Это та самая коллективная иммунная прослойка, достаточная, чтобы остановить эпидемию», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, для подсчёта показателя нужно к числу тех, кто уже контактировал с вирусом, прибавить вакцинированных. Также нельзя забывать о тех, кто переболел в бессимптомной форме, отметил Жемчугов.

«И у нас получится некоторая цифра, которую надо соотнести с численностью населения территории. Каждый регион это может у себя легко посчитать», — добавил он.

Ранее директор Уральского института кардиологии, главный кардиолог УрФО и Свердловской области, почётный кардиолог России доктор медицинских наук, профессор Ян Габинский в беседе с URA.RU оценил возможные последствия пандемии коронавируса.