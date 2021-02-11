В Удмуртии запустили программу по профилактике сколиоза у школьников

Волонтёры-медики запустили в Удмуртии региональную программу по профилактике сколиоза у школьников «ADIOS, сколиоз». Для реализации проекта весной 2020 года они выиграли грант Росмолодёжи.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу администрации Ижевска.

Цель программы «ADIOS, сколиоз» — раннее выявление и профилактика искривления позвоночника более чем у 800 школьников Ижевска разных возрастов.

Медики проведут в школах открытые уроки, на которых расскажут о причинах, симптомах и осложнениях заболевания, а также осмотрят школьников, установят сколиотический статус и научат детей нескольким упражнениям ЛФК.

Ранее педиатр, председатель Всероссийского общественного движения «Совет матерей», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала о правилах вакцинации детей от гриппа.