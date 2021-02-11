В Удмуртии запустили программу по профилактике сколиоза у школьников
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу администрации Ижевска.
Цель программы «ADIOS, сколиоз» — раннее выявление и профилактика искривления позвоночника более чем у 800 школьников Ижевска разных возрастов.
Медики проведут в школах открытые уроки, на которых расскажут о причинах, симптомах и осложнениях заболевания, а также осмотрят школьников, установят сколиотический статус и научат детей нескольким упражнениям ЛФК.
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