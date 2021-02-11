В Удмуртии запустили программу по профилактике сколиоза у школьников

Короткая ссылка
Волонтёры-медики запустили в Удмуртии региональную программу по профилактике сколиоза у школьников «ADIOS, сколиоз». Для реализации проекта весной 2020 года они выиграли грант Росмолодёжи.
В Удмуртии запустили программу по профилактике сколиоза у школьников
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу администрации Ижевска.

Цель программы «ADIOS, сколиоз» — раннее выявление и профилактика искривления позвоночника более чем у 800 школьников Ижевска разных возрастов.

Медики проведут в школах открытые уроки, на которых расскажут о причинах, симптомах и осложнениях заболевания, а также осмотрят школьников, установят сколиотический статус и научат детей нескольким упражнениям ЛФК.

Ранее педиатр, председатель Всероссийского общественного движения «Совет матерей», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала о правилах вакцинации детей от гриппа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить