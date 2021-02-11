В Пермском крае оценили ситуацию с COVID-19

За сутки в Пермском крае выявили 269 случаев COVID-19. Большинство заболевших — 221 — лечатся на дому, остальные проходят лечение в больницах.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В регионе продолжается вакцинация. Количество жителей, привитых первым компонентом вакцины от коронавируса, выросло до 16 107 (+1522), вторым — до 4388 (+490).

Также стало известно, что в Татарстане за последние 24 часа зарегистрировали 75 случаев COVID-19. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на оперштаб.

Всего в республике выявлены 16 954 заболевших. Выписаны 13 549 человек, в том числе 122 за минувшие сутки.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов оценил ситуацию с масочным режимом.