В Калининградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Калининградской области зафиксировали 162 случая COVID-19.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на оперштаб.

Общее число заболевших достигло 25 996.

Из больниц выписано 170 пациентов. Всего выздоровели 23,3 тыс.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 15 038 случаев коронавируса.