В Калининградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

Короткая ссылка
За сутки в Калининградской области зафиксировали 162 случая COVID-19.
В Калининградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © Александр Гальперин / РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на оперштаб.

Общее число заболевших достигло 25 996.

Из больниц выписано 170 пациентов. Всего выздоровели 23,3 тыс.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 15 038 случаев коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить