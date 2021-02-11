В Калининградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Калининградской области зафиксировали 162 случая COVID-19.
- © Александр Гальперин / РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на оперштаб.
Общее число заболевших достигло 25 996.
Из больниц выписано 170 пациентов. Всего выздоровели 23,3 тыс.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 15 038 случаев коронавируса.
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