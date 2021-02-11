В Ставропольском крае провели почти 1,3 млн тестов на COVID-19

В лабораториях Ставропольского края провели почти 1,3 млн тестов на COVID-19.

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

«Мы принимаем меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. В числе главных — вакцинация. Каждый день в крае делают прививку почти 1,5 тыс. человек. И эти темпы постепенно растут», — сказал глава региона.

По его словам, важным средством защиты по-прежнему является профилактика.

Ранее директор Уральского института кардиологии, главный кардиолог УрФО и Свердловской области, почётный кардиолог России доктор медицинских наук, профессор Ян Габинский в беседе с URA.RU оценил возможные последствия пандемии коронавируса.