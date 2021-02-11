Иммунолог рассказал, нужна ли вакцинация переболевшим COVID-19
- AFP
«Сейчас точно не надо, если у человека есть антитела. Если их нет, надо разбираться, почему их нет. Потому что если сразу после перенесённого заболевания нет антител, то надо исключать дефекты иммунной системы», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».
По его словам, такое бывает и в отношении других вакцин.
Как отметил Тотолян, если не формируется постинфекционный или поствакцинальный иммунитет, нужно искать этому объяснения.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН оценил ситуацию с масочным режимом.