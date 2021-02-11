Иммунолог рассказал, нужна ли вакцинация переболевшим COVID-19

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Иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера главный аллерголог-иммунолог Комитета по здравоохранению Арег Тотолян рассказал, нужна ли вакцинация переболевшим COVID-19.
Иммунолог рассказал, нужна ли вакцинация переболевшим COVID-19
  • AFP

«Сейчас точно не надо, если у человека есть антитела. Если их нет, надо разбираться, почему их нет. Потому что если сразу после перенесённого заболевания нет антител, то надо исключать дефекты иммунной системы», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, такое бывает и в отношении других вакцин.

Как отметил Тотолян, если не формируется постинфекционный или поствакцинальный иммунитет, нужно искать этому объяснения.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН оценил ситуацию с масочным режимом.

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