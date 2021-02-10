Александровская больница в Петербурге возобновит приём пациентов без COVID-19 с 1 марта

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Александровская больница в Санкт-Петербурге возобновит приём пациентов без COVID-19 с 1 марта.
Александровская больница в Петербурге возобновит приём пациентов без COVID-19 с 1 марта
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости».

Как заявил вице-губернатор Олег Эргашев, стабилизация ситуации с COVID-19 позволяет вернуть часть коечного фонда в стационарах к лечению плановых пациентов.

К обычному режиму работы уже вернулась Мариинская больница (в стационаре сохранили 92 койки для пациентов с COVID-19). Вдвое сокращён коечный фонд для приёма инфекционных пациентов во временном госпитале «Заря» в Репине.

С 15 февраля плановую и экстренную помощь возобновят Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова и НМИЦ им. Алмазова. С 22 февраля к приёму обычных пациентов вернутся НИИ фтизиопульмонологии, Городская многопрофильная больница №2, Клиническая больница Святителя Луки, Городская больница №33 и Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко.

Также стало известно, что 850 коек в госпиталях для пациентов с коронавирусом в Самарской области вернут к обычному режиму работы с 1 марта, передаёт sova.info.

В настоящее время идёт выписка пациентов и смена маршрутизации.

До конца февраля эти места останутся резервными, заявил глава регионального Минздрава Армен Бенян.

Ранее директор Уральского института кардиологии, главный кардиолог УрФО и Свердловской области, почётный кардиолог России доктор медицинских наук, профессор Ян Габинский оценил возможные последствия пандемии коронавируса.

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