Терапевт рассказала о способах укрепления иммунитета

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Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала о способах укрепления иммунитета.
Терапевт рассказала о способах укрепления иммунитета
  • Reuters

«Здоровый образ жизни влечёт за собой здоровый иммунитет. Восемь часов сна, восемь часов работы, не перетруждаться, и восемь часов отдыха — это самые главные условия для того, чтобы чувствовать себя хорошо и не болеть», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, также необходимо здоровое питание. Как пояснила Лапа, нужно соблюдать баланс, есть побольше овощей и поменьше сахара и мучного.

Кроме того, эксперт советует прогулки на свежем воздухе.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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