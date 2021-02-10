В ВОЗ рекомендовали соблюдать масочный режим в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24» рекомендовала соблюдать в России все меры для профилактики коронавируса, в том числе масочный режим.

По её словам, ВОЗ получает ежедневно данные из России. Она отметила, что количество выявляемых в России случаев COVID-19 снижается.

«Но рекомендации ВОЗ остаются прежними... очень важно не расслабляться... Так что надо соблюдать все меры, в том числе масочный режим», — заявила Вуйнович.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в регионе отменяется обязательное ношение масок в общественных местах.

Также глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что с 12 февраля масочный режим в республике будет носить рекомендательный характер.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено».