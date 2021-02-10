Верховный суд рассмотрит иск об отмене масочного режима

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Верховный суд России принял к производству иск об отмене масочного режима, его рассмотрение назначено на 1 апреля. Об этом информирует РИА Новости.
Верховный суд рассмотрит иск об отмене масочного режима
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Сообщается, что «суд принял к производству административное исковое заявление о признании недействующим п. 4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утв. постановлением главного государственного санитарного врача России от 22.05.2020».

Отмечается, что соответствующий пункт предусматривает «соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытьё рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 м».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в регионе отменяется обязательное ношение масок в общественных местах.

Также глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что с 12 февраля масочный режим в республике будет носить рекомендательный характер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение ряда российских регионов об отмене обязательного ношения защитных масок на фоне ситуации с коронавирусом.

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