В Тюменской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Тюменской области выявили 125 случаев COVID-19. Выздоровел 121 пациент.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии заболел 29 551 житель, выписаны 27 740.

Также стало известно, что в Удмуртии зарегистрировали 98 случаев коронавируса за последние 24 часа, передаёт izhlife.ru. Выздоровел 101 человек.

Всего в республике выявили 26 613 заболевших, выписаны 23 213.

Ранее директор Уральского института кардиологии, главный кардиолог УрФО и Свердловской области, почётный кардиолог России доктор медицинских наук, профессор Ян Габинский оценил возможные последствия пандемии коронавируса.