В Крыму прививку от COVID-19 сделали более 18 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«Очередь на вакцинацию на сегодняшний день составляет около 15 тыс. человек. В арсенале имеется 20 тыс. доз вакцины», — отметил Остапенко.
В ближайшее время в регион прибудет ещё 9,8 тыс. доз вакцины.
Также стало известно, что в Татарстане свыше 27,1 тыс. человек сделали прививку от COVID-19. Прирост за сутки — 3118. Вторую дозу получили 5472 человека, передаёт «Реальное время».
Ранее директор Уральского института кардиологии, главный кардиолог УрФО и Свердловской области, почётный кардиолог России доктор медицинских наук профессор Ян Габинский оценил возможные последствия пандемии коронавируса.