В Крыму прививку от COVID-19 сделали более 18 тысяч человек

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В Крыму прививку от коронавируса сделали более 18,4 тыс. человек, заявил министр здравоохранения региона Александр Остапенко.
В Крыму прививку от COVID-19 сделали более 18 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Очередь на вакцинацию на сегодняшний день составляет около 15 тыс. человек. В арсенале имеется 20 тыс. доз вакцины», — отметил Остапенко.

В ближайшее время в регион прибудет ещё 9,8 тыс. доз вакцины.

Также стало известно, что в Татарстане свыше 27,1 тыс. человек сделали прививку от COVID-19. Прирост за сутки — 3118. Вторую дозу получили 5472 человека, передаёт «Реальное время».

Ранее директор Уральского института кардиологии, главный кардиолог УрФО и Свердловской области, почётный кардиолог России доктор медицинских наук профессор Ян Габинский оценил возможные последствия пандемии коронавируса.

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