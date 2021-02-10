Эксперт дал советы по укреплению иммунитета

Член Международного общества междисциплинарной эстетической и антивозрастной медицины (WOSIAM) Андрей Тарасевич дал советы по укреплению иммунитета.

В беседе с kp.ru он заявил, что иммунитет и обмен веществ очень тесно связаны.

«И уже есть новая область медицины — иммунометаболомика, — которая изучает влияние иммунитета на обмен веществ и обратное влияние питания на наш иммунный ответ», — сказал эксперт.

По его словам, основное значение имеет коррекция образа жизни — правильное питание, адекватная физическая активность и достаточное количество сна.

Как отметил Тарасевич, из-за вынужденной изоляции во время пандемии иммунитет у людей стал значительно слабее.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.