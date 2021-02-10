В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Оренбургской области зафиксировали 140 случаев COVID-19.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные федерального оперштаба.

Всего за время пандемии заболели 35 586 жителей региона. Выздоровели 31 866, в том числе 156 за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Кировской области за сутки выявили 149 случаев коронавируса, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав. Выздоровели 678 человек.

В больницах находятся 2853 пациента, дома проходят лечение ещё 5948.

Ранее директор Уральского института кардиологии, главный кардиолог УрФО и Свердловской области, почётный кардиолог России доктор медицинских наук, профессор Ян Габинский оценил возможные последствия пандемии коронавируса.