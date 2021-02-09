В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Кировской области выявили 145 случаев COVID-19, заявили в региональном Минздраве.

Об этом сообщает progorod43.

В больницах находятся 3005 человек, ещё 6147 заболевших лечатся дома. С выздоровлением выписаны 314 пациентов за последние 24 часа.

Также стало известно, что на Сахалине и Курилах за сутки зарегистрировали более 70 случаев коронавируса. Выздоровел 181 человек, передаёт astv.ru со ссылкой на региональное правительство.

Всего в регионе выявлено 20 473 случая COVID-19. Выписаны 18 474 человека.

Ранее директор Уральского института кардиологии, главный кардиолог УрФО и Свердловской области, почётный кардиолог России доктор медицинских наук, профессор Ян Габинский оценил возможные последствия пандемии коронавируса.