Врач рассказала о возможных последствиях перенесённого коронавируса

Короткая ссылка
Врач-пульмонолог ГК «Медси» Мария Прохина рассказала о возможных последствиях перенесённого коронавируса.
Врач рассказала о возможных последствиях перенесённого коронавируса
  • © Liu Kun/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«При правильно назначенном лечении пациент обычно восстанавливается в общем плане. И возможно полное восстановление лёгочной ткани», — цитирует эксперта НТВ.

Со своей стороны, врач-офтальмолог Елизавета Полунина отметила, что иногда единственным проявлением коронавируса оказывается конъюнктивит.

«В этом случае пациент обращается с дискомфортом, покраснением и сухостью в глазах», — сообщила она.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить