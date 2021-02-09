Врач рассказала о возможных последствиях перенесённого коронавируса
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«При правильно назначенном лечении пациент обычно восстанавливается в общем плане. И возможно полное восстановление лёгочной ткани», — цитирует эксперта НТВ.
Со своей стороны, врач-офтальмолог Елизавета Полунина отметила, что иногда единственным проявлением коронавируса оказывается конъюнктивит.
«В этом случае пациент обращается с дискомфортом, покраснением и сухостью в глазах», — сообщила она.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.