Врач рассказала о возможных последствиях перенесённого коронавируса

Врач-пульмонолог ГК «Медси» Мария Прохина рассказала о возможных последствиях перенесённого коронавируса.

«При правильно назначенном лечении пациент обычно восстанавливается в общем плане. И возможно полное восстановление лёгочной ткани», — цитирует эксперта НТВ.

Со своей стороны, врач-офтальмолог Елизавета Полунина отметила, что иногда единственным проявлением коронавируса оказывается конъюнктивит.

«В этом случае пациент обращается с дискомфортом, покраснением и сухостью в глазах», — сообщила она.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.