В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Удмуртии выявили 96 случаев COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.

Об этом информирует izhlife.ru.

Выздоровели 109 пациентов.

С начала пандемии в республике зарегистрировали 26 515 случаев коронавируса, выписаны 23 112 заболевших.

Также стало известно, что за последние 24 часа в Ставропольском крае выявили 220 случаев COVID-19, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. Выписаны 285 человек.

С весны в регионе зафиксировали 44 515 заболевших, выздоровели 39 868.

Ранее директор Уральского института кардиологии, главный кардиолог УрФО и Свердловской области, почётный кардиолог России доктор медицинских наук, профессор Ян Габинский оценил возможные последствия пандемии коронавируса.