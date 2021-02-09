В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом информирует izhlife.ru.
Выздоровели 109 пациентов.
С начала пандемии в республике зарегистрировали 26 515 случаев коронавируса, выписаны 23 112 заболевших.
Также стало известно, что за последние 24 часа в Ставропольском крае выявили 220 случаев COVID-19, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. Выписаны 285 человек.
С весны в регионе зафиксировали 44 515 заболевших, выздоровели 39 868.
Ранее директор Уральского института кардиологии, главный кардиолог УрФО и Свердловской области, почётный кардиолог России доктор медицинских наук, профессор Ян Габинский оценил возможные последствия пандемии коронавируса.