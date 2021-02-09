В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Удмуртии выявили 96 случаев COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом информирует izhlife.ru.

Выздоровели 109 пациентов.

С начала пандемии в республике зарегистрировали 26 515 случаев коронавируса, выписаны 23 112 заболевших.

Также стало известно, что за последние 24 часа в Ставропольском крае выявили 220 случаев COVID-19, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. Выписаны 285 человек.

С весны в регионе зафиксировали 44 515 заболевших, выздоровели 39 868.

Ранее директор Уральского института кардиологии, главный кардиолог УрФО и Свердловской области, почётный кардиолог России доктор медицинских наук, профессор Ян Габинский оценил возможные последствия пандемии коронавируса.

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