Прокуратура проверит сообщения о невыплате зарплат в новосибирском институте

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Прокуратура Новосибирской области ведёт проверку информации о невыплате заработных плат учёным Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН.

«После сюжета СМИ о невыплате зарплаты ученым проводится проверка трудового законодательства об оплате труда», — приводит ТАСС сообщение прокуратуры.

Ранее стало известно, что Министерство науки и высшего образования России проведёт проверку ситуации с зарплатой учёного из Новосибирска Анастасии Проскуриной, которая не соответствует уровню в 200% от средней по региону.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин потребовал разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат учёным в регионах.

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