Минобрнауки проверит ситуацию с зарплатой учёного в Новосибирске

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Министерство науки и высшего образования России проведёт проверку ситуации с зарплатой учёного из Новосибирска Анастасии Проскуриной, которая не соответствует уровню в 200% от средней по региону.
Минобрнауки проверит ситуацию с зарплатой учёного в Новосибирске
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Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, в каждой такой ситуации необходимо предметно разбираться, потому что «заработная плата выплачивается в конкретном университете или в научной организации».

«Что касается этой ситуации, мы уже разбираемся, смотрим, и, очевидно, будут предприняты определённые шаги», — цитирует его ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе Минобрнауки, Фальков дал поручения разобраться в ситуации сразу после заседания совета с участием президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что на заседании Совета по науке и образованию научный сотрудник из Новосибирска Анастасия Проскурина рассказала о попытках замаскировать фактические низкие зарплаты.

Президент России после этого потребовал разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат учёным в регионах.

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