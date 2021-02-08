В Дагестане арестован второй подозреваемый в убийстве в здании полиции

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Суд арестовал второго сотрудника управления Росгвардии по Дагестану, подозреваемого в убийстве бывшего главы села Новокули в здании отдела полиции в Махачкале.
В Дагестане арестован второй подозреваемый в убийстве в здании полиции
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

«Суд постановил избрать в отношении Курбанова Салмана Муслимовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 5 апреля 2021 года включительно», — заявила она.

Также на два месяца был арестован второй подозреваемый — Сулейман Курбанов.

7 февраля в Следственном комитете сообщили, что в Дагестане задержаны два сотрудника Росгвардии, которые подозреваются в убийстве 34-летнего мужчины, произошедшем в отделе полиции в Махачкале. Врио главы Дагестана взял дело на контроль.

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