Травматолог дала рекомендации по безопасности в гололедицу
- РИА Новости
В беседе с «Вечерней Москвой» она посоветовала снизить скорость ходьбы. Также желательно надевать более устойчивую обувь на низком каблуке.
Кроме того, Цветкова рекомендует заниматься гимнастикой, делать упражнения на равновесие и баланс.
По словам эксперта, момент перед падением уловить трудно, и главное — избежать удара головой о землю.
«Для этого нужно нагнуть голову вперёд при падении. При этом на выставленную руку тоже лучше не падать, хотя это и происходит рефлекторно», — сказала Цветкова.
Ранее технический директор Fresh Auto Максим Рязанов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по безопасному вождению во время гололёда.