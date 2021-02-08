Травматолог дала рекомендации по безопасности в гололедицу

Травматолог ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Евгения Цветкова дала рекомендации по безопасности в гололедицу.

В беседе с «Вечерней Москвой» она посоветовала снизить скорость ходьбы. Также желательно надевать более устойчивую обувь на низком каблуке.

Кроме того, Цветкова рекомендует заниматься гимнастикой, делать упражнения на равновесие и баланс.

По словам эксперта, момент перед падением уловить трудно, и главное — избежать удара головой о землю.

«Для этого нужно нагнуть голову вперёд при падении. При этом на выставленную руку тоже лучше не падать, хотя это и происходит рефлекторно», — сказала Цветкова.

Ранее технический директор Fresh Auto Максим Рязанов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по безопасному вождению во время гололёда.