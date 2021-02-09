Опрос: 51% россиян низко оценивают свои знания в сфере информационных технологий

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Александра Самсоненко
Согласно исследованию, проведённому аналитическим центром НАФИ, более половины работающих россиян (51%) считают, что имеют низкий уровень знаний и навыков в сфере информационных технологий. Результаты опроса есть в распоряжении RT.
Опрос: 51% россиян низко оценивают свои знания в сфере информационных технологий
  • Pixabay

При этом лишь 13% респондентов оценивают свои навыки и знания высоко и 33% — средне.

Согласно данным исследования, самооценка уровня цифровых компетенций зависит от возраста, образования и пола: выше свои цифровые знания и навыки склонны оценивать молодёжь до 35 лет, люди с высшим образованием, а также мужчины.

Кроме того, половина работающих считают, что смогли бы перейти на более высокую позицию или найти более привлекательную работу, если бы они лучше знали информационные технологии. Такого мнения придерживаются 51% опрошенных, среди молодёжи (18—24 лет) их доля выше — 59%.

В декабре стало известно, что правительство выделит финансирование на курсы повышения квалификации для преподавателей в сфере IT в вузах и колледжах.

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