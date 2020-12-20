Кабмин профинансирует повышение квалификации преподавателей в сфере IT
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«Преподаватели колледжей и вузов, а также методисты смогут пройти бесплатные курсы повышения квалификации в сфере цифровых технологий на базе университета «Иннополис», — говорится в сообщении.
Специалистов научат внедрять цифровые технологии в образовательные программы и применять их при преподавании профильных дисциплин.
Кроме того, на базе университета «Иннополис» появится единый учебно-методологический центр для подготовки преподавателей по направлениям IT.
«Субсидия поможет покрыть расходы на зарплату сотрудников и привлечённых специалистов, а также затраты на аренду помещений и закупку», — пояснили в кабмине.
В октябре «Реальное время» передавало, что в Татарстане стартовала программа для желающих бесплатно принять участие в проекте «Персональные цифровые сертификаты» по освоению актуальных цифровых компетенций.