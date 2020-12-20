Кабмин профинансирует повышение квалификации преподавателей в сфере IT

Правительство России выделит финансирование на курсы повышения квалификации для преподавателей в сфере IT в вузах и колледжах, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Преподаватели колледжей и вузов, а также методисты смогут пройти бесплатные курсы повышения квалификации в сфере цифровых технологий на базе университета «Иннополис», — говорится в сообщении.

Специалистов научат внедрять цифровые технологии в образовательные программы и применять их при преподавании профильных дисциплин.

Кроме того, на базе университета «Иннополис» появится единый учебно-методологический центр для подготовки преподавателей по направлениям IT.

«Субсидия поможет покрыть расходы на зарплату сотрудников и привлечённых специалистов, а также затраты на аренду помещений и закупку», — пояснили в кабмине.

В октябре «Реальное время» передавало, что в Татарстане стартовала программа для желающих бесплатно принять участие в проекте «Персональные цифровые сертификаты» по освоению актуальных цифровых компетенций.