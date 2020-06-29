В Минобрнауки назвали самую востребованную в IT-сфере профессию
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«Кстати, что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — говорится в стенограмме совещания по ситуации на рынке труда, опубликованной на сайте кабмина.
Фальков отметил, что на рынке труда востребованы также специалисты медицинских и педагогических направлений.
В мае RT писал, что специалисты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии станут востребованными в краткосрочной перспективе после стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу.