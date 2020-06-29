В Минобрнауки назвали самую востребованную в IT-сфере профессию

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Наиболее востребованной в сфере информационных технологий профессией в мире является специальность аналитика данных. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
В Минобрнауки назвали самую востребованную в IT-сфере профессию
  • Pixabay

«Кстати, что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — говорится в стенограмме совещания по ситуации на рынке труда, опубликованной на сайте кабмина.

Фальков отметил, что на рынке труда востребованы также специалисты медицинских и педагогических направлений.

В мае RT писал, что специалисты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии станут востребованными в краткосрочной перспективе после стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

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