Названы самые невостребованные профессии на фоне пандемии коронавируса

Вакансии официанта, повара, охранника и уборщика названы самыми невостребованными на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили РИА Новости специалисты сервиса поиска работы Worki, спрос на вакансии официантов за последние три недели снизился в десять раз.

Кроме того, в марте наблюдалось сокращение числа вакансий в гостиничном и ресторанном бизнесе.

Схожие данные представили и в компании HeadHunter. Наименее востребованными на рынке на данный момент являются профессии официантов, ивент-менеджеров, офис-менеджеров, горничных, секретарей и фитнес-тренеров.

Ранее сообщалось, что работники из сферы туризма, а также индустрии фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и стать невостребованными после окончания пандемии коронавируса.