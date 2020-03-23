Эксперты назвали самые востребованные профессии во время пандемии коронавируса

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Стали известны самые востребованные профессии во время пандемии коронавируса.
Эксперты назвали самые востребованные профессии во время пандемии коронавируса
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на экспертов Jobeka.

По словам специалистов, речь идёт об операторах кол-центров, SMM- и SEO-специалистах, тестировщиках, веб-дизайнерах. Утверждается, что особым спросом будут пользоваться представители IT-сферы.

«Кроме того, не стоит забывать о профессиях, непосредственно затронутых возникшей проблемой: ожидаемо вырастет спрос на врачей и медперсонал. Нужно помнить и о сфере обслуживания: работники всевозможных доставок и сборщиков товара также останутся в цене», — рассказали в сервисе.

Там добавили, что после пандемии начнётся наращивание прежних объёмов производства, что вызовет увеличение спроса на профессии производственного сектора.

Ранее основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с ФАН дал работодателям советы по организации удалённой работы.

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