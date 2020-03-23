Эксперты назвали самые востребованные профессии во время пандемии коронавируса

Стали известны самые востребованные профессии во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на экспертов Jobeka.

По словам специалистов, речь идёт об операторах кол-центров, SMM- и SEO-специалистах, тестировщиках, веб-дизайнерах. Утверждается, что особым спросом будут пользоваться представители IT-сферы.

«Кроме того, не стоит забывать о профессиях, непосредственно затронутых возникшей проблемой: ожидаемо вырастет спрос на врачей и медперсонал. Нужно помнить и о сфере обслуживания: работники всевозможных доставок и сборщиков товара также останутся в цене», — рассказали в сервисе.

Там добавили, что после пандемии начнётся наращивание прежних объёмов производства, что вызовет увеличение спроса на профессии производственного сектора.

Ранее основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с ФАН дал работодателям советы по организации удалённой работы.