Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
- АГН «Москва»
По мнению аналитиков, в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу.
При этом остановка международного и внутреннего сообщения уже привела к тому, что ряд авиакомпаний оказался на грани банкротства. Такая ситуация может привести к выходу на рынок множества опытных профессионалов, что приведёт к росту уровня конкуренции.
По мнению специалистов института, подобная ситуация может сложиться и в фитнес-индустрии, когда многие фитнес-центры не смогут охватить клиентуру в полном объёме, а масса опытных инструкторов будут вынуждены искать работу. Молодые специалисты в таком случае станут неконкурентоспособными.
Как считают авторы исследования, принимаемые властями на фоне коронавируса меры могут подтолкнуть процесс автоматизации и цифровизации рабочего процесса. Развиваются и онлайн-сервисы. Из-за этого под удар могут попасть в том числе сотрудники профильных отделов: младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
В зоне риска могут оказаться и работники полиграфии, так как предприятия малого и среднего бизнеса в целях оптимизации расходов начнут переходить на электронные продукты, которые экономичнее офлайн-производства.
Подробнее — в материале RT.