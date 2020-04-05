Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Работники из сферы туризма, а также индустрии фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и стать невостребованными после окончания пандемии коронавируса. Такие выводы содержатся в исследовании специалистов Института прогрессивного образования, с которым ознакомился RT.

По мнению аналитиков, в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу.

При этом остановка международного и внутреннего сообщения уже привела к тому, что ряд авиакомпаний оказался на грани банкротства. Такая ситуация может привести к выходу на рынок множества опытных профессионалов, что приведёт к росту уровня конкуренции.

По мнению специалистов института, подобная ситуация может сложиться и в фитнес-индустрии, когда многие фитнес-центры не смогут охватить клиентуру в полном объёме, а масса опытных инструкторов будут вынуждены искать работу. Молодые специалисты в таком случае станут неконкурентоспособными.

Как считают авторы исследования, принимаемые властями на фоне коронавируса меры могут подтолкнуть процесс автоматизации и цифровизации рабочего процесса. Развиваются и онлайн-сервисы. Из-за этого под удар могут попасть в том числе сотрудники профильных отделов: младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.

В зоне риска могут оказаться и работники полиграфии, так как предприятия малого и среднего бизнеса в целях оптимизации расходов начнут переходить на электронные продукты, которые экономичнее офлайн-производства.

Подробнее — в материале RT.