Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Короткая ссылка
Работники из сферы туризма, а также индустрии фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и стать невостребованными после окончания пандемии коронавируса. Такие выводы содержатся в исследовании специалистов Института прогрессивного образования, с которым ознакомился RT.
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
  • АГН «Москва»

По мнению аналитиков, в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу.

При этом остановка международного и внутреннего сообщения уже привела к тому, что ряд авиакомпаний оказался на грани банкротства. Такая ситуация может привести к выходу на рынок множества опытных профессионалов, что приведёт к росту уровня конкуренции.

По мнению специалистов института, подобная ситуация может сложиться и в фитнес-индустрии, когда многие фитнес-центры не смогут охватить клиентуру в полном объёме, а масса опытных инструкторов будут вынуждены искать работу. Молодые специалисты в таком случае станут неконкурентоспособными.

Как считают авторы исследования, принимаемые властями на фоне коронавируса меры могут подтолкнуть процесс автоматизации и цифровизации рабочего процесса. Развиваются и онлайн-сервисы. Из-за этого под удар могут попасть в том числе сотрудники профильных отделов: младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.

В зоне риска могут оказаться и работники полиграфии, так как предприятия малого и среднего бизнеса в целях оптимизации расходов начнут переходить на электронные продукты, которые экономичнее офлайн-производства.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить