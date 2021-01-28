Опрос: россияне рассказали о своём отношении к цифровой безопасности

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Россияне рассказали о своём отношении к цифровой безопасности.
Опрос: россияне рассказали о своём отношении к цифровой безопасности
  • Pixabay

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования, проведённого специалистами мессенджера Viber.

Оказалось, что для 66% респондентов цифровая безопасность считается очень важной. Такого же мнения придерживаются 25% опрошенных, которые заявили, что не вполне понимают суть такой безопасности.

Для 9% вопрос цифровой безопасности не имеет значения.

Согласно исследованию, больше всего участникам опроса важно, чтобы никто не смог читать их переписку, а приложения не требовали лишних данных на устройствах.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.

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